Magazine Gisele Bündchen completa 40 anos e está cada vez mais ligada às causas ambientais Além de uma vida familiar reservada, a primeira übermodel do mundo deixou um legado inquestionável na moda

Aposentada das passarelas há cinco anos e considerada a principal modelo do mundo, Gisele Bündchen completou, ontem, 40 anos. Recentemente, ela mudou-se para a Flórida, após o marido, o jogador de futebol americano Tom Brady, 42, assinar contrato com Buccaneers. Eles moraram por anos em Massachusetts - quando Brady jogava pelo New England Patriots -, com os do...