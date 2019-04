Magazine Giro8 encena “Antes que...” no Teatro Sesc Centro

O grupo de dança goiano Giro 8 apresenta o espetáculo Antes que... (foto), nesta quinta-feira, às 20 horas, no palco do Teatro Sesc Centro. A dramaticidade passional do tango, dança que se consolidou no imaginário popular, serve de ponto de partida para o espetáculo. Terceira produção do repertório da Cia. Giro8, a montagem estreou há três anos. O objetivo é ir além d...