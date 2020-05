Magazine Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso estreiam quadro sobre casais em isolamento

Assim como muitos casais, Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso enfrentam as consequências do isolamento social, convivendo 24 horas por dia um com o outro, em decorrência da pandemia do novo coronavírus. “Tem dias em que eu não estou a fim de fazer nada, e ele quer fazer a casinha da árvore, gravar pro canal, fazer live... E eu quero ficar deitada curtindo a gravidez”, ...