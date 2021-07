Magazine Giovani, que faz dupla com Gian, sofre acidente de carro em rodovia de SP De acordo com comunicado disponibilizado na página dos sertanejos, uma carreta em alta velocidade fechou o carro do artista na rodovia Presidente Dutra, em Arujá (SP)

O cantor Giovani, 50, que faz dupla com Gian, 54, sofreu um acidente de trânsito na manhã deste sábado (31), em São Paulo. De acordo com comunicado disponibilizado na página dos sertanejos, uma carreta em alta velocidade fechou o carro do artista na rodovia Presidente Dutra, em Arujá (SP). Ainda segundo a nota, Giovani estava acompanhada da mulher, Ana Carolina Morais...