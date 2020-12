Magazine Gilda, Lúcia e o Bode, com Fernanda Montenegro e Fernanda Torres, vai ao ar nesta sexta-feira Especial de Natal será exibido pela Globo nesta sexta-feira natalina, após A Força do Quere

A dificuldade financeira que Gilda (Fernanda Montenegro) e Lúcia (Fernanda Torres) precisam enfrentar nesta nova fase, de volta ao Rio de Janeiro, não é o único desafio que mãe e filha terão que encarar. Além da presença inevitável do bode Everi, as diferenças de personalidade entre as duas, que passam a morar juntas na casa de Gilda, tornam a rotina ainda mais d...