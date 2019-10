Magazine Gilberto Gil se apresenta em Goiânia no encerramento da temporada 2019 do Flamboyant In Concert Clássicos imortalizados ao longo de quase 60 discos lançados como Aquele Abraço, Realce, Toda Menina Baiana e Andar Com Fé estarão presentes

Quase todo mundo tem uma música de Gilberto Gil como trilha sonora. Quem nunca mandou aquele abraço a um amigo, andou com fé em tempos difíceis ou até mesmo quis fugir com o amor da vida para outro lugar? O baiano, um dos fundadores de um dos mais importantes movimentos da história do País, a Tropicália, coleciona canções que se tornaram verdadeiros hinos para ...