Magazine Gilberto Gil recebe campeã do BBB 21 em live Cantor baiano faz live junina neste domingo, às 18 horas, com participação de Juliette Freire

Durante o confinamento na casa mais vigiada do Brasil, ela soltou a voz e encantou o Brasil ao mostrar uma bela afinação. Muito antes de conquistar o prêmio, não faltaram convites para duetos, mas será sob as bênçãos de Gilberto Gil que a paraibana Juliette Freire vai fazer sua estreia na música. A vencedora do BBB 21 é a grande atração da live junina do cantor e compositor b...