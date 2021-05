"Eu particularmente não esperava esse encontro de hoje", afirmou Ana Maria Braga ao receber o último eliminado do Big Brother Brasil, Gilberto Nogueira, que ficou conhecido como Gil do Vigor, no programa Mais Você, nesta segunda-feira (3).

No início da conversa, Gil relembra que o seu apelido surgiu durante a faculdade, com uma amiga que dizia que era necessário "vigorar" nos estudos para passar nas provas e matérias. Durante a exibição do programa, o ex-brother ganhou 1 milhão de seguidores em seu Instagram.

"Sempre fui muito intenso em tudo o que eu fazia", completou. Então, Ana Maria falou sobre o encontro do ex-brother com sua mãe, Jacira Santana, momento que Gil se emocionou muito. "Minha mãe sempre foi minha parceira, sempre fomos muito juntos, muito unidos."

Para ele, a maior preocupação dentro do BBB era que sua mãe sentisse orgulho. "Não tem um milhão e meio que pague minha mãe olhar para mim e dizer que tem orgulho e que eu sou muito amado", afirmou. Também foram exibidas imagens de quando Jacira esteve no Mais Você.

No programa, a mãe de Gil disse que deu conselhos para o filho, e ele brincou que fez "tudo o que ela disse para eu não fazer". "Minha mãe virou um fenômeno na Internet, estou muito orgulhoso dela e estou muito feliz", finalizou.

Sobre suas idas aos Paredões, Gil contou que sempre foi inseguro em relação às pessoas gostarem dele. Neste Paredão em específico, ele conta que pensou ter chances de ficar, mas que sabia que seriam duas torcidas contra ele.

Ele ainda relembrou o sonho que teve, que sairia num paredão com duas mulheres. Na conversa, o economista também comentou sobre os altos índices de rejeição desta edição do programa. "Cada ano o Big Brother é diferente", afirma.

"Nem passava pela minha cabeça que teria 99% de rejeição para uma pessoa que o pessoal já conhecia", comentou sobre a eliminação de Karol Conká. Ele também comentou sobre sua relação com Juliette, "não tinha como ser diferente", completa.

Ele afirma que deveria ter prestado atenção em outras pessoas, pensado mais e julgado menos. Também relembraram da amizade que ele teve com Sarah. "Lá dentro a gente descobre que as relações são reais sim, e a Sarah é alguém que eu amo demais", afirmou.

"Ela era meu porto seguro, é alguém que vai para vida toda". Ele comentou que os dois acabaram se perdendo no jogo após pensar que eram vilões e se verem voltando de Paredões. "Eu e Sarah, dois cancerianos, nós vamos na emoção."

Sobre o futuro do jogo, ele afirma que "penso que a Juliette vai ganhar, disparado". Gil atribui o motivo da vitória da sister por sua torcida, que é muito empenhada.

Gil ainda recebeu uma homenagem da atriz Deborah Secco, 41. "Que você seja muito bem recebido por todos nós que te amamos muito", disse Secco. Ana Maria disse que uma lista de famosos mandou um recado para ele.

CACHORRADA

"Não vou mentir, eu gostava de aproveitar. Eu pensava: 'se eu for eliminado, pelo menos eu aproveitei'", disse Gil sobre sua "cachorrada". Foram mostradas imagens do ex-brother nas festas, e ao rever os registros o mestrando falava "ai, Brasil."

Ao ver o vídeo onde ele e Fiuk pulam nus na piscina, Gil disse: "Ai que situação". Ele falou que sua relação com Fiuk é muito importante. "Eu amo aquele menino, de verdade. Ele é muito especial, tem um coração maravilhoso."

Porém, ele afirma que não está apaixonado como disse na última festa. "É amor verdadeiro, mas a parte carnal confundia por conta da carência". Gil também relembrou do beijo com o ator Lucas Penteado, e afirma que ainda não conseguiu falar com ele, mas diz que "provavelmente vamos conversar."

JOGO

Gil diz que foi para jogar, mas admite que teve muitas "paranoias" enquanto esteve no programa. "Qualquer coisa eu criava uma teoria mirabolante na minha cabeça", brinca o economista. Ao rever suas três lideranças, diz que sempre foi muito competitivo.

"Desde a época da escola eu queria ter as maiores notas", completou. Ele disse que irá aprender a dirigir após ter ganhado um carro durante uma das provas do Líder. "Vamos dirigindo aos pouquinhos", afirmou o economista.

Ana Maria falou sobre a estratégia de Viih Tube, de errar o arremesso de propósito para que Gil ganhasse a prova do Líder. Ele defendeu a ex-sister, dizendo que não conseguiria indicar após ela ter deixado ele ganhar, mas a apresentadora disse que a youtuber só fez isso para não ser indicada.

Gilberto ficou chocado, e em meio a risadas disse: "Ai Ana, ai o que eu me passo, que humilhação Brasil", que após um tempo admitiu que Viih era muito jogadora. "Esperta ela, jogou", completou.

FUTURO

O economista foi aprovado em três instituições para cursar seu PhD, sendo duas das faculdades com bolsa. Ele afirmou que irá para a Universidade da Califórnia, que era sua primeira opção. "Durante muito tempo achei que não seria capaz, que era muito para mim. Mas algo dentro de mim gritava muito forte."

Ele disse que batalhou muito para conquistar isso, e que nunca desistiu. "Eu sabia que se eu fizesse minha parte, se eu fosse bondoso, se eu ajudasse o próximo, viria", completou. Ele relembra que tentou por dois anos seguidos, mas não passou, assim como no BBB.

Mas para Gil, tudo aconteceu no momento certo. Ele deixou uma mensagem, dizendo: "Eu sei o que é não ter esperança, eu não tinha esperança de jeito nenhum". "Eu nunca estive louco, nunca sonhei demais, é real. Quando queremos e batalhamos, Deus vai prover para acontecer".

"Vigore, se esforce e acredite que vai dar certo", completa. Ele afirma que sabe ser "o 1% da exceção", mas que assim como ele, podem haver outras.