Magazine Gil do Vigor relata ofensas por ser gay e diz que vai processar homofóbicos Agora, ele conta que não quer que o preconceito fique impune

Ex-participante do Big Brother Brasil 21 e mais novo contratado da Globo, Gilberto Nogueira, o Gil do Vigor, 29, revelou sofrer com ofensas na internet por ser gay. Agora, ele conta que não quer que o preconceito fique impune. "Para aqueles que falaram no Instagram que 'bicha escandalosa não pode ser ministro', um recado: eu estou indo ao PhD na Califórnia, vou me...