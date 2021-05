Magazine Gil do Vigor comemora reencontro com pai 15 anos após afastamento: 'Te amo' O afastamento se concretizou após o economista convidar o pai para assistir a um concurso de de modelo do qual participaria e ouvir que ele não iria por ter vergonha do filho

Enquanto esteve no BBB 21 Gil do Vigor, 29, falava muito da relação próxima com a mãe, Jacira Santanna, e das irmãs, Janielly e Juliana. Porém, a vida familiar do doutorando também tinha uma lacuna deixada pela rejeição do pai que tem o mesmo nome do filho famoso, Gilberto Nogueira, com quem não falava havia 15 anos. A esperada reaproximação entre ambos aconteceu neste s...