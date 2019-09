Magazine Gibiteca Jorge Braga celebra 25 anos com programação especial Exposição de gibis, oficinas, cosplay, roda de conversa com cartunista estão entre atrações da festividade

Há 25 anos uma iniciativa do cartunista do POPULAR Jorge Braga deu início a um projeto de leitura em Goiânia que ganhou vida longa. Essa trajetória de duas décadas e meia receberá comemoração especial nesta sexta-feira, no espaço do projeto em questão, a Gibiteca Jorge Braga, no Centro Cultural Marietta Telles Machado, Praça Cívica. Durante o dia, o local rece...