Gianfrancesco Guarnieri desde jovem se envolveu com a política e com as artes

Ele nasceu em Milão, Itália, em 6 de agosto de 1934, filho de músicos antifascistas, e chegou ao Brasil dois anos depois. Gianfrancesco Guarnieri, que morreu há 14 anos, em 22 de julho de 2006, em São Paulo, desde jovem se envolveu com a política e com as artes (teatro, cinema e televisão). Sua peça de estreia como dramaturgo foi Eles Não Usam Black-Tie, encenada ...