Magazine Gianecchini sobre sexualidade: "O processo é de cada um. Você não pode cobrar o tempo de ninguém" "Fui falar quando me senti maduro e já podia entender sobre isso. As pessoas falaram: 'por quê não falou antes?'. Porque antes eu não podia entender", afirmou o ator

O ator Reynaldo Gianecchini, que recentemente assumiu já ter tido romances com outros homens, voltou a falar sobre a sua sexualidade em entrevista ao Uol nesta sexta-feira (01). "Esse assunto, sexualidade, é sempre tratado de uma forma rasa, como se fosse simples. Fui falar quando me senti maduro e já podia entender sobre isso. As pessoas falara...