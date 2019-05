Magazine Gestantes que fazem pré-natal na rede pública de Aparecida podem ganhar ensaios fotográficos Todo mês serão sorteadas três gestantes. Veja como participar

As gestantes que fazem pré-natal na rede pública de saúde de Aparecida de Goiânia podem ser presenteadas com ensaios fotográficos gratuitos. O projeto Retratos de Mãe, irá sortear, todo mês, três gestantes com uma foto imprensa e um CD com 20 fotografias tratadas e digitalizadas. De acordo com a Prefeitura de Aparecida de Goiânia, serão fornecidos figurinos e maqu...