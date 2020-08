Magazine Geração 90 O eterno 007 Sean Connery completa nove décadas de vida, mesma idade de Clint Eastwood e Gene Hackman. Mas os personagens vividos por esses ícones envelheceram junto?

“Meu nome é Bond. James Bond.” A criação literária do escritor britânico Ian Fleming estreou nos cinemas exatamente em 5 de outubro de 1962 e seu primeiro intérprete foi um jovem ator escocês de 32 anos de idade que, logo de cara, conquistou o público. Em 007 contra o Satânico Dr. No, Sean Connery jogou todo o seu charme e se firmou como o rosto mais emblemático do principal ag...