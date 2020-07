Magazine Geração 2000

Na virada do século, um dos seriados de maior sucesso da TV brasileira entre os adolescentes era Sandy & Júnior, exibido na programação dominical da Globo. A série narra com humor o cotidiano de uma turma de amigos do Centro Educacional Mário de Andrade, localizado em Campinas (SP), cidade natal dos irmãos. Os problemas e aventuras comuns da adolescência, como amo...