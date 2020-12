Magazine George Clooney reflete sobre negacionismo em O Céu da Meia-Noite, que ele dirige e protagoniza O filme já está disponível no catálogo da Netflix

George Clooney, 59, já foi para o espaço algumas vezes na ficção. Os truques aprendidos em Solaris (2002) e Gravidade (2013) foram de grande utilidade durante as gravações de O Céu da Meia-Noite, que ele dirigiu e protagonizou. O filme já está disponível no catálogo da Netflix. Porém, nem tudo é espaço sideral no filme. Na trama, enquanto a tripulação da espa...