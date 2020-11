Magazine George Clooney conta que deu US$ 1 milhão a cada um de seus 14 melhores amigos A história, que já havia sido divulgada por um dos felizardos do cículo íntimo do ator, nunca havia sido confirmada por ele

George Clooney, 59, disse em entrevista à revista GQ que deu US$ 1 milhão (cerca de R$ 5,34 milhões) de presente para cada um de seus 14 melhores amigos em 2013. A história, que já havia sido divulgada por um dos felizardos do cículo íntimo do ator, nunca havia sido confirmada por ele. Em 2017, Rande Gerber, o melhor amigo de Clooney, contou o caso em entrevista ao can...