Magazine General do samba e figura histórica da Mangueira, Nelson Sargento morre vítima de Covid-19 Nelson se tornaria, nas décadas seguintes, uma das figuras mais representativas da Estação Primeira de Mangueira

Nelson Sargento morava no Salgueiro e, aos 10 anos de idade, desfilou numa escola de samba do morro, a Azul e Branco. Ou seja, não fossem as reviravoltas que a vida dá, sua história teria tido cores bastante diferentes. O enredo começou a mudar quando ele tinha 12 anos e se mudou para outro morro da zona norte do Rio de Janeiro, o da Mangueira.Morto na manhã des...