Magazine Gene Simmons testa positivo para Covid e Kiss adia turnê A banda e a equipe ficarão isolados pelos próximos 10 dias

Gene Simmons, 72, baixista e vocalista da banda Kiss, testou positivo para Covid-19 e está com sintomas leves, segundo comunicado divulgado nesta terça-feira (31). Com isso, a banda precisou cancelar as quatro próximas datas da turnê End of the World, nos Estados Unidos. "A banda e a equipe vão ficar em casa e isolados pelos próximos 10 dias e os médicos indicaram que a ...