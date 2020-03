Magazine Gatilho para transtornos Informações falsas e consumo excessivo de conteúdos publicados em grupos de WhatsApp e timelines das redes sociais podem agravar sensação de pânico

Não importa se é grupo de família, do trabalho ou dos amigos da faculdade. O coronavírus já contaminou todas as discussões do WhatsApp e timelines das redes sociais, em especial com o agravamento da pandemia em Goiás e no Brasil. Especialistas em saúde mental recomendam muita cautela na hora do consumo dessas informações. Notícias falsas e excesso de exposição a...