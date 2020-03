Magazine Gastronomia do afeto

A relação de sabor, afeto e memória ilustra a trajetória de dona Lourdes Salomão, de 78 anos, com as relíquias culinárias de Goiás. Tanto é que quem vai uma vez no Restaurante Popular, localizado na rua 72, no Centro, não esquece do tempero. Há quatro décadas de tradição em Goiânia, o espaço guarda em sua história um recorte das transformações da capital, do antigo Bairr...