Magazine Gastronomia artesanal conquista paladares em Goiânia Comida preparada por artesãos do sabor é caracterizada por uma produção em menor escala e pela presença de ingredientes frescos e regionais

A cozinha é o ateliê onde a mágica acontece. Em contraposição a um mundo cada vez mais tecnológico e instantâneo, chefs e restaurantes têm apostado no resgate de técnicas da chamada gastronomia artesanal. Há um forte movimento de valorização do preparo de uma refeição, sem pressa, respeitando todas as etapas, dando mais valor ao ato de comer. Na prática, é como ...