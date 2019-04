Magazine Gargalhada solta O humor acompanha as transformações sociais e políticas do País. Relembre alguns programas de comédia que estiveram na boca do povo

TV PirataEm formato de sitcom e lançada em 1988, o TV Pirata fazia rir por seu humor com base no nonsense e na sátira, com grandes humoristas da televisão, como Débora Bloch, Claudia Raia, Marco Nanini, Ney Latorraca, Regina Casé, Louise Cardoso, entre outros. Escolinha do Professor RaimundoComandado pelo mestre do humor Chico Anysio, a Escolinha ...