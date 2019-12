Magazine Game over: obsessão por videogames é desafio para quem não consegue ter a própria vida sob controle Alguns países já possuem clínicas autorizadas a tratar o distúrbio, reconhecido no ano passado como problema de saúde mental pela Organização Mundial de Saúde (OMS)

O hábito surgiu aos 9 anos, quando ganhou o primeiro console. Foi paixão à primeira vista e o videogame passou a fazer parte da vida. No início, não trouxe problemas. As notas continuaram boas, ele tinha um grupo de amigos, uma banda e entrou na universidade. Com o tempo e uma mudança de cidade, o hábito que era de fim de semana começou a ocupar cada vez mais o...