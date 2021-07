Magazine Gal Costa se diverte ao ver seu nome triunfar como segundo lugar na natação No momento em que os nadadores chegaram ao fim da etapa, o nome de Guilherme apareceu abreviado como G. Costa. Foi então que ela se sentiu representada

O segundo lugar do nadador brasileiro Guilherme Costa na classificatória para as finais dos 800 metros livre na natação empolgou a cantora Gal Costa. Apesar de não conhecer o esportista, Gal comemorou muito o resultado por um motivo diferente. No momento em que os nadadores chegaram ao fim da etapa, o nome de Guilherme apareceu abreviado como G. Costa. Foi então ...