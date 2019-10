Magazine Gal Costa lança DVD com canções que marcaram época No DVD A Pele do Futuro ao Vivo a cantora embarca num passado não tão distante para falar do presente

Gal Costa, 74, embarca num passado não tão distante para falar do presente. No DVD A Pele do Futuro ao Vivo, lançado pela gravadora Biscoito Fino, a cantora entoa canções que marcaram época, como Vaca Profana e Chuva de Prata, ao lado de lançamentos atuais que integram o seu último disco. Gravado em março na Casa Natura Musical, em São Paulo, o show passeia pelos mais ...