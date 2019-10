Magazine Gaby Amarantos leva pontos na cabeça após cair no palco em show; veja vídeo Cantora compartilhou o momento em que caiu no palco em seu Instagram e tranquilizou fãs: 'Já recebi alta e estou em casa'

A cantora Gaby Amarantos sofreu uma queda durante show realizado no festival Lambateria, em Belém, no Pará, na noite de sexta-feira, 11. Ela tranquilizou os fãs sobre seu estado de saúde e compartilhou um vídeo do momento em seu Instagram na noite de sábado, 12. Ver essa foto no Instagram ...