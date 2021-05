Magazine Gaby Amarantos interrompe hiato de oito anos e prepara novo álbum para o segundo semestre de 2021 Perfeccionista assumida, a cantora afirma que gosta de parar e acompanhar cada detalhe quando lança um trabalho novo

Há oito anos sem lançar álbuns, a cantora paraense Gaby Amarantos, 42, aproveitou a pausa na agenda de shows, imposta pela pandemia, para preparar o próximo disco. Ela começou a produção do novo trabalho no início de 2020 e o lançamento está previsto para o segundo semestre deste ano. “Vivo essa ambiguidade de no meio da pandemia estar muito feliz de ter um tem...