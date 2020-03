Magazine Gabriela Duarte vai substituir a mãe, Regina em propaganda de arroz de empresa goiana Mudança acontece em virtude da decisão de Regina em assumir a pasta de Cultura do governo Bolsonaro

A atriz Gabriela Duarte, filha da também atriz Regina Duarte assinou nesta segunda-feira (2) o contrato para substituir o papel da mãe Regina, de garota-propaganda da marca de arroz Cristal. A marca decidiu romper o contrato de publicidade com a atriz, em virtude de sua decisão de assumir a pasta de Cultura do governo Bolsonaro. O rompimento se dá por uma obrigação legal, que impede funcionários públicos ou políticos com cargos d...