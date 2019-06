Magazine "Gabriel se foi da noite para o dia. A vida é sopro, temos de rir mais", diz Wesley Safadão Em entrevista ao POPULAR, Wesley Safadão comenta a morte do grande amigo Gabriel Diniz e fala sobre projeto de DVD no Rio e possível carreira internacional

Wesley Safadão divide a carreira dele por marcos. O primeiro hit, a primeira turnê nacional, o primeiro Garota Vip, o DVD de Brasília, o DVD em Miami, o Cruzeiro SW e, agora, a gravação do DVD na Cidade Maravilhosa. Depois de ter batido recorde no ano passado, reunindo mais de 70 mil pessoas, Safadão espera agora ter um público acima de 90 mil presentes no Parque Olímpico,...