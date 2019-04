Magazine Gabriel o Pensador e Projota estão no Cerrado Mix 2019 Programação de 2019 do festival de música terá apresentações nesta sexta-feira e sábado no Music Park, ao lado do Passeio das Águas Shopping

A edição 2019 do Cerrado Music Festival reúne neste ano nomes do rap e do reggae. O evento será realizado no Music Park, próximo ao Passeio das Águas Shopping e ao hipermercado Atacadão. Nesta sexta-feira, as atrações são Wa-Kazulo, Ponto de Equilíbrio, Djonga, Filipe Ret e 1Kilo. No sábado, sobem ao palco Pedra Bruta, Gabriel O Pensador, Projota, Um44k e Cyntia...