Magazine Gabinete Litterário Goyano realiza exposição de livros e objetos no Palácio Conde dos Arcos Até 17 de novembro, a mostra contará com livros, documentos, fotografias e itens raros dos séculos 19 e 20, que compõem o acervo do espaço cultural

O Gabinete Litterário Goyano abre nesta quinta-feira, às 20 horas, a exposição 155 anos Pelas Letras, Pelo Saber e Pela Cultura, no Palácio Conde dos Arcos, na cidade de Goiás. Até 17 de novembro, a mostra contará com livros, documentos, fotografias e itens raros dos séculos 19 e 20, que compõem o acervo do espaço cultural, a primeira biblioteca pública do Estado, fun...