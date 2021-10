Magazine Gabinete Literário Goiano é reinaugurado na cidade de Goiás Após meses de restauro, fruto de uma campanha de arrecadação, primeira biblioteca coletiva do Centro-Oeste, e uma das instituições culturais mais antigas do Brasil Central, reabre as portas

O endereço é nobre: Rua Coronel Joaquim Guedes de Amorim, nº 9, entre as Ruas Couto Magalhães e Coronel Joaquim Cunha Bastos, no coração da cidade de Goiás. Quem passar pelo local vai encontrar a sede do Gabinete Literário Goiano de cara nova. O espaço, que passou por um projeto de revitalização e restauro há nove meses, está sendo reinaugurado neste final de semana, frut...