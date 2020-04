A cantora Gabi Martins se tornou a décima primeira eliminada do BBB20, no paredão deste domingo (5). Ela recebeu 59,61% dos votos do público. Babu e Thelma também estavam na berlinda e receberam, respectivamente, 4,11% e 36,28% dos votos.

Gabi foi parar na berlinda após ser puxada com o contra golpe do Babu, que por sua vez foi para o paredão pelo voto de minerva da líder Flayslane, após empatar com Mari no número de votos da casa.

Antes da formação do paredão, Gabi era a anjo, e imunizou a goiana Rafa Kalimann. A líder Flayslane indicou Thelma.

Neste paredão não houve prova do bate e volta.