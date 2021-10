Magazine Gabby Petito foi morta por estrangulamento, de acordo com médico legista Chefe do departamento legista do condado de Teton descartou que Petito estivesse grávida, como se chegou a especular na imprensa americana

A influenciadora digital Gabby Petito, que tinha 22 anos, foi estrangulada até a morte. Em entrevista à imprensa americana nesta terça-feira (12), o chefe do departamento legista do condado de Teton, Brent Blue, afirmou que o crime teria ocorrido de 3 a 4 semanas antes de o corpo ser encontrado pela polícia. As informações constam do laudo da autópsia feita no cor...