Magazine Gênero Sertanejo é o estilo mais popular no Brasil, indica dados Nomes como Gusttavo Lima e Marília Mendonça foram destaques. Representantes da MPB, como Maria Bethânia e Ney Matogrosso também se mantiveram em alta

O Brasil confirmou, em 2019, que está dividido musicalmente, com estilos que não se convergem e atingem públicos distintos. O ano que terminou reafirma que o sertanejo contemporâneo é o estilo mais popular do País. No Spotify, a canção mais tocada foi Lençol Dobrado, de João Gustavo e Murilo. Cem Mil, de Gusttavo Lima, foi a mais executada nas rádios este ano s...