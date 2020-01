Magazine Fundação Casa de Rui Barbosa exonera diretor e chefes do Centro de Pesquisa Ministério do Turismo dispensou cinco pesquisadores; decisão foi publicada no Diário Oficial da União na terça-feira (7)

O Ministério do Turismo exonerou ou dispensou cinco pesquisadores da Fundação Casa de Rui Barbosa. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União desta terça-feira, 7. Foram dispensados a crítica literária Flora Süssenkind, a jornalista Joelle Rouchou e o sociólogo José Almino de Alencar e Silva Neto, todos da função de chefe do Centro de Pesquisa. E fora...