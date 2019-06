Magazine Fuá Encontro de Sambistas junta Fernando Boi, Polyanna Pimpão e Diogo Noleto

Os cantores Fernando Boi (foto), Polyanna Pimpão e Diogo Noleto são atrações do projeto Fuá Encontro de Sambistas no Lowbrow nesta quinta-feira, a partir das 21 horas. Com Pompílio Junior, no surdo e tam tam; Miguel Castilho, no pandeiro; Brenno Menezes, no violão de 7 cordas e Danilo Carvalho, no cavaquinho, eles interpretarão músicas de nomes como Clara Nunes, Beth...