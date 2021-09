Magazine Frutos do Cerrado ganham status de protagonistas de drinques e coquetéis Receitas animadas e criativas levam frutas como mamacadela, buriti, cagaita e murici, entre outros ingredientes

Um toque de mamacadela. Os cheirinhos de buriti e cagaita. Aquela refrescância do cajazinho com uma pitada de sal. Redescobertos na cozinha, os frutos do Cerrado têm conquistado cada vez mais adeptos quando o assunto é mixologia. Em receitas animadas e criativas, as frutas goianas ganham status de protagonistas de drinques e coquetéis e dominam o paladar dos amant...