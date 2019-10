Magazine Fruto do Cerrado: trabalho da cineasta Rosa Berardo é um dos selecionados para festival em Montreal Ambientado em paisagens como a Serra Dourada, novo longa de Rosa Berardo ganha janela de exibição no Canadá, onde integra grade do Festival de Montreal

Em maio, quatro brasileiros colocaram o público do Festival de Cannes de pé. De um lado, Kleber Mendonça Filho, Juliano Dornelles e a violência de Bacurau. Do outro, Karim Aïnouz, Rodrigo Teixeira e a crueza poética de A Vida Invisível de Eurídice Gusmão. O que muita gente não sabe é que o cinema independente feito aqui também conquista entusiastas do lado de ...