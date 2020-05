Magazine Fruta fundamental

Embora o cultivo da banana pelo homem tenha se originado na Ásia, essa fruta chegou a tornar-se símbolo de países tropicais do Ocidente, em especial o Brasil, onde encontrou terreno fértil. Na culinária goiana, ela acabou se transformando em um ingrediente fundamental de pratos, além de fazer parte do consumo cotidiano in natura. O nome banana é originário da África e...