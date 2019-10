Magazine 'Friends 25 anos': cinemas de Goiânia exibirão episódios da série Salas apresentarão uma reprise dividida em três partes com diversos episódios em cada

A Warner Bros. anunciou em seu Twitter oficial nesta terça-feira, 8, que nos próximos dias 14, 15 e 16 de outubro a série Friends ganhará um 'revival' nos cinemas do Brasil. Em Goiânia, a série será exibida em salas do Cinemark e do Cinépolis Cerrado. "Para comemorar os 25 anos de uma das séries mais aclamadas de todos os tempos, a Warn...