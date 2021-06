Magazine Frentes frias e baixa umidade do ar pedem atenção redobrada com os bichinhos de estimação Como eles não conseguem falar que estão precisando se aquecer, ficar atento às condições climáticas e do ambiente que ele vive é fundamental

Os goianos sentiram a chegada de temperaturas mais amenas nas últimas semanas com as frentes frias típicas dos meses de outono e inverno. A vontade é de ficar mais tempo debaixo das cobertas, mesmo que o período seja curto por aqui. A atenção com a saúde, principalmente com os quadros alérgicos, de gripe e resfriados, também são típicos das estações. Os tutores...