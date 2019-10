Magazine Frejat sobe ao palco somente com voz e violão na sua turnê intimista O ex-Barão Vermelho se apresenta no Teatro Rio Vermelho e promete fazer um passeio pelos mais de 35 anos de carreira

No lugar da guitarra e da energia roqueira que o acompanha há anos, o cantor e compositor Frejat sobe ao palco somente com voz e violão, às 21 horas, na sua turnê intimista, no Teatro Rio Vermelho. Na apresentação, o ex-Barão Vermelho, vai fazer um passeio pelos mais de 35 anos de carreira. Sucessos como Por Você, Amor pra Recomeçar, Pro Dia Nascer Feliz e Bete Balanç...