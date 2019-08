Magazine Francis Hime grava disco comemorativo reunindo composições com parceiros e participações especiais Sentado à mesa de jantar e com uma bela vista da cidade à frente, o pianista fez um mergulho em suas memórias, ainda muito vivas e com uma impressionante riqueza de detalhes

Às vésperas de completar 80 anos - amanhã -, Francis Hime recebeu a reportagem, em sua casa, projetada pelo arquiteto Sérgio Rodrigues, no Jardim Botânico, Rio. Sentado à mesa de jantar e com uma bela vista da cidade à frente, Francis fez um mergulho em suas memórias, ainda muito vivas e com uma impressionante riqueza de detalhes. Mesmo contadas pela enésima ve...