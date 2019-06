Magazine Francesas fazem show que homenageia cultura brasileira

As cantoras francesas Aurélie & Verioca, apaixonadas pela música brasileira, encerram a turnê de lançamento do seu novo CD Uatu no Brasil, com show no Teatro Sesc Centro. As artistas propõem, em seu terceiro disco autoral, um olhar humano sobre o que conecta as pessoas: os medos e lutos, mas também fé e alegria. Aurélie Tyszblat e Verioca Lherm se encontrara...