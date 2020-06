Magazine Fotos e vídeos de partos ganham novos significados em tempos de pandemia Com visitas vetadas pelas maternidades para evitar aglomeração de pessoas, famílias utilizam videoconferências para conhecer bebês

Já estava quase tudo pronto. Lembrancinhas para as visitas do recém-nascido, fotógrafa contratada para registrar cada emoção do parto e decoração especial do quarto da maternidade. Faltando cerca de um mês para o grande dia, a pandemia impôs uma nova realidade que alterou todo o planejamento do primeiro parto da empresária Natielly Silva, de 25 anos. Nem as compr...