Magazine Fotos e vídeo vazados indicam a produção de filme de Caverna do Dragão; confira As imagens mostram supostos atores trajados como Mestre dos Magos, Bob e Eric, além de acessórios dos personagens sendo carregados por pessoas da produção

Fotos e um vídeo que começaram a circular nas redes sociais no começo desta semana indicam o iminente lançamento de um filme do desenho Caverna do Dragão. As imagens mostram supostos atores trajados como Mestre dos Magos, Bob e Eric, além de acessórios dos personagens sendo carregados por pessoas da produção. Já há anos se discute uma versão em longa-metragem da his...