Magazine Fotobiografia organizada reúne 210 imagens de várias fases da vida de Chico Buarque; mostramos 30 As diversas facetas de Chico Buarque - o músico, o boêmio, o dramaturgo, o homem tímido e apaixonado por futebol - estão retratadas no livro organizado por Augusto Lins Soares, que traz textos do também jornalista Joaquim Ferreira dos Santos

Foram quase três meses até que o tão aguardado “sim” chegasse. Com sinal verde do cantor e compositor Chico Buarque, o designer e jornalista Augusto Lins Soares colocou em prática o projeto que resultou no livro Revela-te, Chico - Uma Fotobiografia, lançado pela Bem-Te-Vi Produções Literárias. A obra traz mais de 200 imagens de 50 fotógrafos que acompanham a trajetória ...